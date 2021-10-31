В Прикамье выявили ещё 697 носителей коронавируса
Пермь, 31 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Пермском крае 30 октября обнаружили 697 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 31 октября сообщает Роспотребнадзор.
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Всего в регионе выявили уже 119 788 заразившихся. Госпитализированы в тяжёлом состоянии 512 пациентов. 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались от новой коронавирусной инфекции уже 5 789 человек.