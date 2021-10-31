Кызыл, 31 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 13 863. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев инфицирования.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из 68 заболевших мужчин — 25, женщин — 43. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 20, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 15», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах региона лечатся 416 пациентов, в том числе 51 ребёнок и 16 беременных женщин. Состояние 90 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 65%.

На амбулаторном лечении находятся ещё 466 человек, из которых 131 ребёнок и 57 пожилых граждан старше 65 лет.