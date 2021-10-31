Челябинск, 31 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Челябинской области 30 октября обнаружили ещё 508 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили уже 110 721 случай COVID-19. Выздоровели 90 183 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 14 978 человек. Скончались от этой болезни ещё 28 пациентов, а с начала пандемии уже 4248.