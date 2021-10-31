Омск, 31 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 31 октября оперативный штаб региона, всего в регионе выявлено уже 97 129 случаев заражения COVID-19. Причём рекордные 529 из них — только за последние сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Также известно, что 715 347 граждан привиты от коронавируса, из них 560 789 человек получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, в Омске запустили систему QR-кодов для посещения общественных мест. Корреспондентам сайта gorod55.ru удалось пройти в кинотеатр «Маяковский» по коду, скачанному из гугл-картинок.

Читайте также: В Омске система QR-кодов начала действовать не совсем корректно