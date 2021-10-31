Абакан, 31 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Жители Хакасии старше 60 лет, привившиеся от коронавируса в период с 11 октября по 1 ноября, получат единовременную материальную поддержку. Соответствующее постановление подписал глава региона Валентин Коновалов 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Admoblkaluga.ru Вакцинация от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Размер выплаты составит 500 рублей. При этом претендовать на получение денег могут только те, кто привился в медицинских организациях Хакасии. Всего таковых к 28 октября набралось 3650 человек.

«Выплаты из республиканского бюджета на общую сумму 1 млн 825 тыс. руб. будут зачислены на счета граждан. Отмечу, что уже сегодня выплаты получат 1900 человек на сумму 950 тыс. рублей, — отметил министр труда и соцзащиты Владимир Чебодаев.

Он напомнил также, что в период локдауна пожилым гражданам разрешено выходить из домов в случаев обращения в пункт вакцинации.