Майминский район, Алтай, 31 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 446. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, подтверждена смерть ещё четырёх пациентов.

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Скончались две жительницы Майминского района 71 и 62 лет, 68-летняя жительница Онгудайского района и 49-летняя жительница Чойского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Добавим, что причиной смерти 398 скончавшихся стал непосредственно COVID-19. Остальные 48 человек умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.