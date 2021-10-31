Барнаул, 31 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 31 октября прививки от коронавируса получили 794 285 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 9234 человека. Такие данные приводит оперштаб.

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Из общего числа привитых 63 481 житель региона получил первую прививку (всего +2774 за сутки). Число полностью привитых граждан (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт») почти удвоилось и составляет 714 642 человека (+5711 за сутки).

Очевидно, жители края в связи с введением QR-кодов, желая побыстрее разделаться с вакцинацией, выбирают именно однократную прививку. Хотя, напомним: вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области. По его словам, соответствующие изменения в методических рекомендациях вышли накануне, 30 октября.

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Также известно о 16 162 ревакцинированных (+749 за сутки). Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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