Кызыл, 31 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Туве с 30 октября по 7 ноября приостановлена работа общественного транспорта на всей территории республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это сделано для максимального разобщения населения и минимизации контактов.

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

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Жителям при этом рекомендовано в этот период не выезжать за пределы республики, районов и городов. Исключением являются лишь поездки по служебной необходимости.

Впрочем, поводов для поездок также у граждан не будет. В течение девяти дней в Туве не будут работать торговые центры, заведения общепита, кроме работающих на вынос, развлекательные заведения, кинотеатры, непродовольственные магазины, за исключением аптек и так далее.

«Запрещено проведение массовых зрелищных, развлекательных, культурных, общественно-политических, деловых, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества», — добавили в правительстве.