Чита, 31 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 233, причём рекордные 357 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 65 702 пациента (+221 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1600 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 183 (-10) находятся в тяжёлом состоянии, 53 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-11 за последние сутки).

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