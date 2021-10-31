Красноярск, 31 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае на 12:00 (время местное) сегодня, 31 октября, зарегистрировано всего 131 250 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 684 случая. Днём ранее — 680 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 963 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3839 человек. Снято с наблюдения за последние сутки — 3379.

Всего в регионе проведено 3 975 941тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 14 050.