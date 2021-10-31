Пермь, 31 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Пермском крае предъявление QR-rкодов или сертификатов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест будет обязательно и после нерабочих дней. Об этом сообщает оперштаб.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Они будут продолжать применяться в качестве фильтра безопасности. Основанием для их отмены послужит особое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни будут по всей России с 1 по 7 ноября. А в Пермском крае они начались уже 25 октября.