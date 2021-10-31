Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе на вечеринке в доме члена городского совета Ребеки Армендарис в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщает NBC News.

Стрельба Alexas_Fotos

По предварительным данным, инцидент произошёл около 01:00 по местному времени на вечеринке, которая проходила в городе Гилрой в доме местного чиновника на открытом воздухе. Уточняется, что стрельбе предшествовал конфликт между гостями.

В результате стрельбы один из гостей скончался на месте от полученных ран, ещё три человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Мэр города Мари Бланкли уточнила, что Ребека Армендарис не пострадала.

Армендарис выразила свои соболезнования семье погибшего и обещала оказать всестороннюю поддержку им и семьям пострадавших. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек во время стрельбы на вечеринке в честь праздника Хэллоуина в Калифорнии.

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