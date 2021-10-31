В стационары и на карантин из-за COVID-19 попали уже 19,6 тыс. кузбассовцев
Кемерово, 31 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1966 пациентов с диагнозом COVID-19. Днём ранее — 1911 пациентов. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России
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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 19 606 человек.
Всего в регионе выявлено 63 624 случая заражения коронавирусом, 60 198 человек выздоровели, 1460 пациентов скончались.