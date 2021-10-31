Кемерово, 31 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1966 пациентов с диагнозом COVID-19. Днём ранее — 1911 пациентов. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 19 606 человек.

Всего в регионе выявлено 63 624 случая заражения коронавирусом, 60 198 человек выздоровели, 1460 пациентов скончались.