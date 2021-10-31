Кемерово, 31 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 31 октября, за прошедшие сутки выявлено 302 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 299 случаев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«Кемерово — 48, Новокузнецк — 47, Междуреченск — 33, Белово — 28, Мыски — 28, Прокопьевск — 28, Осинники — 27, Киселевск — 12, Юрга — девять, Калтан — восемь, Юргинский МО — шесть, Новокузнецкий МР — пять, Яшкинский МО — пять, Таштагольский МР — три, Тайга — два, Беловский МО — два, Кемеровский МО — два, Яйский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Березовский — один, Краснобродский — один, Полысаево — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 241 пациент выздоровел, шесть скончались.