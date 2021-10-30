Севастополь, 30 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. После проверки QR-кодов у пассажиров на контрольных пунктах в Севастополь за сутки не смогли попасть более 200 автомобилей. Об этом сообщили в субботу, 30 октября, в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Сегодня (30 октября) начали работу семь блокпостов на въезде и выезде из города Севастополя… — говорится в сообщении. — За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в Севастополе введены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Читайте также: В Севастополе пассажиров поездов без QR-кодов отправляют обратно