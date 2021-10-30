Вашингтон, 30 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о планах по возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном. Об этом он сообщил в ходе выступления на саммите стран-членов Группы двадцати (G 20).

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Их возобновление намечено», — отметил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Более развернутого ответа на вопрос, который бы содержал детали предстоящих переговоров, президент США не дал.

Напомним, ядерное соглашение между Ираном и странами СБ ООН, а также Германией был подписан в 2015 году. Однако соглашение было расторгнуто администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.