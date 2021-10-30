Киев, 30 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 26 198 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 904 872.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 541 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 67 393.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 430 944 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 14 378 720 тестов на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 26 тыс. носителей коронавируса.