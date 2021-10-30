Оренбург, 30 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области 29 октября обнаружили ещё 411 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировано 88 973 таких случая. 8,2% новых пациентов являются несовершеннолетними.

Выздоровели уже 76 110 человек. Из них 279 за последние сутки.