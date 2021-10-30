Рим, , 19:44 — REGNUM Главы МИД РФ и Аргентины Сергей Лавров и Сантьяго Кафьеро провели встречу на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Риме состоялась краткая встреча С. Лаврова с аргентинским коллегой, — написала российский дипломат. — Первое, что сказал министр иностранных дел Аргентины, войдя в переговорную: «Спутник!». Привился».

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Италии 30 октября.