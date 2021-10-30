Курган, 30 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Курганской области 29 октября подтвердили 206 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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73 из них зарегистрированы в Кургане. Всего на территории региона выявили уже 38 722 носителя коронавируса.

Вылечились 33 246 пациентов. А от ковида скончались 793 гражданина.