Брюссель, 30 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал к расширению международного сотрудничества в области энергетики и медицины. Об этом он сообщил в ходе саммита глав-государств, входящих в Группу двадцати (G 20).

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

«На G20 настоял на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения», — отметил Мишель.

Глава Европейского совета призвал к расширению обмена вакцинами, разработанными разными странами, а также к их производству в наиболее уязвимых странах.