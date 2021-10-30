Бухарест, 30 октября 2021, 17:25 — REGNUM Власти Румынии выразили несогласие с позицией Министерства иностранных дел России по поводу открытия памятника солдатам румынской армии. Об этом сообщается в заявлении, распространенном МИД Румынии.
Речь идет о памятнике, посвященном боям июля 1917 года в районе населенных пунктов Мэрэшти и Мэрэшешти, расположенных на востоке современной Румынии. В тех боях русско-румынские войска одержали победу на войсками Германии и Австро-Венгрии.
С точки зрения румынской стороны, Россия «сохраняет неконструктивную риторику» относительно исторических событий.