Бухарест, 30 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Власти Румынии выразили несогласие с позицией Министерства иностранных дел России по поводу открытия памятника солдатам румынской армии. Об этом сообщается в заявлении, распространенном МИД Румынии.

PavelD Румыния

Речь идет о памятнике, посвященном боям июля 1917 года в районе населенных пунктов Мэрэшти и Мэрэшешти, расположенных на востоке современной Румынии. В тех боях русско-румынские войска одержали победу на войсками Германии и Австро-Венгрии.

«Министерство иностранных дел выражает твердое несогласие с позицией Министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу состоявшейся 25 октября 2021 года церемонии повторного открытия и освящения памятника в Кишиневе в честь героев румынской армии Первой мировой войны», — отметили румынские дипломаты.

С точки зрения румынской стороны, Россия «сохраняет неконструктивную риторику» относительно исторических событий.