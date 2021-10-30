Ханты-Мансийск, 30 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Югре 29 октября зафиксировали 265 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 225 диагностировали ОРВИ, а ещё у 39 пневмонию. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе насчитывается уже 81 884.

Выздоровели 75 348 пациентов. А 1337 скончались от COVID-19.