Пекин, 30 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил сотрудничество между державами в области вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Цитата из вмдео на YouTube Си Цзиньпин

"Си Цзиньпин выступил с инициативой глобального сотрудничества в области вакцин», — отмечает издание.

Лидер Китая призвал государства к взаимному признанию вакцин, полагаясь на список Всемирной организации здравоохранения для экстренного пользования.

«Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам. Полагаясь на список вакцин ВОЗ для экстренного использования, продвигать взаимное признание вакцин», — приводит агентство слава Си Цзиньпина.

Председатель КНР призвал страны-члены Группы двадцати (G 20) к открытости, многосторонности, а также к взаимовыгодному сотрудничеству.