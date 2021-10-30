Салехард, 30 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 29 октября обнаружили 138 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 54 036 заразившихся. Госпитализированы 896, в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Вылечились 50 724 человека. А от COVID-19 скончались уже 753 пациента.