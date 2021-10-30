Рим, 30 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Италии, город Рим для участия в саммите глав государств и правительств Группы двадцати (G 20). Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своими коллегами из Китая, Турции и Франции.

Также ожидается встреча с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите, но по видеосвязи.