Владимир, 30 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в тех регионах, где были введены жесткие ограничения по ковиду, наблюдается снижение темпов роста заболеваемости COVID-19. Об этом Мурашко заявил сегодня, 30 октября, в ходе поездки по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправится в регионы, где ситуация с ковидом наиболее тяжелая. По словам Мурашко, который поехал во Владимирскую область, в тех регионах, где были введены жесткие ограничения по ковиду, фиксируется спад заболеваемости.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России бушуе новая волна ковида. За прошедшие сутки было выявлено более 40 тысяч новых случаев заражения. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались более тысячи человек.