Красноярск, 30 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Никаких биологически активных добавок, которые защитят от коронавируса, нет. Об этом сегодня, 30 октября, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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«В рекламных объявлениях продавцов некоторых БАДов может звучать информация о том, что их продукты помогают против вируса, но это неправда. Такая реклама вводит потребителя в заблуждение и запрещена законом», — подчеркнули в ведомстве. — Витамины действительно необходимы для поддержания нормального функционирования иммунной системы. Речь идет об обычных дозах. Принимая же более высокие дозы витаминов, вы не получите лучшую устойчивость к инфекции».

В Роспотребнадзоре отметили, что пока нет данных, подтверждающих пользу дополнительного приема витаминов С и D для предотвращения или лечения COVID-19.