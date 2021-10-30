Москва, 30 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Самой популярной моделью пикапа в России по итогам продаж за три квартала 2021 года остался УАЗ «Пикап». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Petr Magera Автомобиль УАЗ «Пикап»

За первые девять месяцев 2021 года в России было продано 7,2 тыс. пикапов. Наибольшая часть продаж пришлась на УАЗ «Пикап», который был реализован в количестве 2,2 тыс. авто.

Модель Hilux от японского производителя Toyota лишь немного уступила в объёме продаж отечественному пикапу. За три квартала в России было продано 2,1 тыс. новых Toyota Hilux.

Третье место по объёму продаж в России среди новых пикапов заняла модель Mitsubishi L200, разошедшаяся в количестве 1,6 тыс. авто. Таким образом, на долю трёх наиболее популярных моделей пришлось более 80% рынка пикапов в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре директор по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максим Куприн заявил, что в феврале 2022 года на Ульяновском автозаводе будет запущено производство первых электрических автомобилей.