Красногорск, 30 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Наряду с пандемией, кризисные явления на региональных энергетических рынках ещё раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергетического сектора. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин принимает участие в саммите G20 — трансляция»

«Устойчивость глобальность энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников: как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон», — заявил Путин.

«Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями», — указал он.