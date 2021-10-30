Ново-Огарево, Московская область, 30 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник V» успешно применяется в странах с общей численностью свыше 4 млрд человек. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, «Спутник V». На сегодняшний день этот препарат уже одобрен в 70 странах мира с общим населением свыше 4 млрд человек, и демонстрируют высокую безопасность и эффективность», — заявил Путин.