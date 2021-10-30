Ново-Огарево, Московская область, 30 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Странам G20 необходимо проработать механизм взаимного признания вакцинных сертификатов, а также механизмы системного и оперативного обновления вакцин. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Вакцинация

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«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность», — заявил Путин.

«С учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», — указал он.