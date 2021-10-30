Ново-Огарево, Московская область, 30 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Западные страны по-прежнему руководствуются соображениями недобросовестной конкуренции в вопросе вакцинации. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Вакцинация

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«Несмотря на решение «группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — заявил Путин.

«Остро стоит и вопрос о том, чтобы Всемирная Организация Здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности», — указал он.