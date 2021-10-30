Ново-Огарево, Московская область, , 14:16 — REGNUM Избыточное стимулирование экономик развитых стран привело к раскручиванию инфляции в мировом масштабе. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

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«40% дефицита бюджета всех стран «двадцатки» за 2020−2021 годы придётся на Соединённые Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем: положение в этой экономике зависит вся мировая», — заявил Путин.

«Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках: энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений — серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это вот первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе», — указал он.