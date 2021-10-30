Ново-Огарево, Московская область, , 14:11 — REGNUM Россия успешно нормализовала макроэкономическую политику после кризисного периода. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

G20. флаги G20.org

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«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали нашу макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — заявил Путин.

«Мы не только добились этого, но и ужесточили денежно-кредитную политику. В целом, по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017—2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020 году, на фоне пандемии, он вырос уже до 11,2%. А в этом году, хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне — 8,7%», — указал он.