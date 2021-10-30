Ново-Огарево, Московская область, 30 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Бюджетные дефициты стран G20 позволили поддержать их экономики в период кризиса. но они должны носить ограниченный во времени характер. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

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«На фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономическими властями стран «двадцатки» были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики», — заявил Путин.

«Однако такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени», — указал президент России.

Он привёл пример политики ЦБ РФ.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали нашу макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — отметил Путин.