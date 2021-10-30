Тула, 30 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Тульской области ситуация с коронавирусом находится под контролем, стабилизировать эпидемиологическую обстановку позволят действующие ограничительные меры и наращивание, об этом 30 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация в Тульской области

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Как прокомментировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Александр Ломовцев, на минувшей неделе в регионе указами губернатора Алексея Дюмина введены ограничительные меры, направленные на разрыв цепочек передачи инфекции. В числе наиболее эффективных мер главный санитарный врач региона назвал приостановку работы непродовольственных торговых объектов, запрет на присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, введение QR-кода для посещения кафе и ресторанов и заселения в гостиницы. В регионе также введена обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, увеличен уровень иммунизации коллективов с 60 до 80%.

«Принятые меры в течение 10−12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости», — отметил Александр Ломовцев.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков уточнил, что на данный момент в инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734. С 30 октября начал прием пациентов госпиталь в санатории «Слободка» на 170 коек. При необходимости есть возможность развернуть еще 300 коек. Все инфекционные стационары в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом. Кроме того, в Тульской области увеличено количество эпидемиологических бригад скорой помощи. Пациенты с COVID-19, проходящие лечение амбулаторно, находятся под медицинским наблюдением, обеспечены лекарственными препаратами, в случае ухудшения состояния госпитализируются в инфекционные госпитали.

На сегодня в Тульской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 644 тысяч жителей, второй — более 600 тысяч, таким образом полностью вакцинацию прошла половина взрослых жителей регионе. За последние две недели темпы вакцинации выросли в два раза. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжают работать все поликлиники региона и пункты вакцинации.

«Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения», — подчеркнул Дмитрий Марков.