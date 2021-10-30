Томск, 30 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Томской области эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. За минувшие сутки выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Это на сто случаев превышает показатели прироста в начале недели. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,3.

Таким образом, общее число случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии достигло 47 701. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 265 человек, в том числе 52 за последние сутки. Занятость коечного фонда составила 77%.