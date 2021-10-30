Калуга, 30 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 184 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба от 30 октября. Днём ранее, 29 октября, в регионе был зарегистрирован 181 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 780 человек, 50 403 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 850 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.