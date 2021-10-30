В Прикамье выявили уже более 119 тыс. носителей коронавируса
Пермь, 30 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае 29 октября выявили ещё 688 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе обнаружили уже 119 091 заразившегося. В тяжёлом состоянии госпитализированы 517 пациентов. 199 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Выздоровели 101 053 человека.