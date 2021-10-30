Кишинёв, 30 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Молдавии удалось добиться от российской госкорпорации «Газпром» той скидки на газ, которую хотел Кишинев. Об этом заявил в интервью журналистам вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который вел переговоры с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Gazprom.ru «Газпром»

Напомним, что российская сторона предлагала Молдавии скидку 25% от рыночной цены на газ, а также требовала оплатить образовавшуюся задолженность по предыдущему контракта (порядка $700 млн). Молдавская сторона долг платить отказывалась и требовала скидку 50% от рыночной цены. Контракт в итоге удалось заключить, при этом «Газпром» его детали не раскрыл.

Однако теперь Спыну рассказал, что ценовая формула в контракте составлена таким образом, что в ноябре Молдавия будет покупать газ у России по цене $450 за тысячу кубометров. Позднее цена будет колебаться, возможно и в меньшую сторону, в зависимости от ситуации на бирже.

«В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы платили в октябре», — сказал Спыну.

То есть по его словам, молдавии удалось получить ту скидку на газ, которую эта страна хотела.

Долг по предыдущему контракту Молдавия так и не заплатила. Сторону договорились, что сперва будет проведен «независимый» аудит и только потом будут переговоры по его выплате. Все это может сильно затянуться.