Томск, 30 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Житель города Томска, который пробрался в ковидный госпиталь, чтобы ухаживать за своей бабушкой и обнаруживший там вопиющую халатность, столкнулся с критикой ряда СМИ, а также с проблемами на работе. Об этом Сергей из Томска рассказал журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бабушка Сергея попала в ковидный госпиталь. Внук переоделся в костюм медика и пробрался в госпиталь, где три дня ухаживал за своей бабушкой. Он увидел там страшные картины — персонал совершенно не следит за больными, фактически бросает их на произвол судьбы.

Сергей сделал видеозапись происходящего в ковидном госпитале и выложил её в сеть интернет. Однако ряд СМИ заявил, что он все делает ради хайпа. При этом Сергей, когда распространял свое видео, скрывал лицо.

Также Сергею пришлось уволится с работы. Он опасается преследования со стороны силовиков.

«Сегодня вышел сюжет, что съемочная группа попала в больницу саму. Бабушке перевязали все синяки, поменяли подгузник, постельное, у бабушки якобы все хорошо. Они сделали это не потому что надо. А потому что проверка, о которой прокуратура сперва объявила в интернете, а потом только приехала в больницу. Я не говорю, что все врачи там плохие, там есть и хорошие, добрые люди с чистым сердцем, но то, что делается, — такая показуха», — рассказал Сергей в интервью телеканалу 360.