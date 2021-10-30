Чита, 30 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Забайкалье, где QR-коды в общественных местах стали действовать с 25 октября, решили продолжать компанию по вакцинации от COVID-19 без выходных. Как сообщает пресс-служба правительства региона, пункты вакцинации готовы принимать всех желающих, в том числе, в установленные президентом нерабочие дни.

Вакцинация

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«С 30 октября по 7 ноября медицинские учреждения в Забайкальском крае будут работать в штатном режиме, продолжится вакцинация граждан», — пояснила руководитель регионального минздрава Оксана Немакина.

Она отметила, что темп вакцинации увеличился, в сутки прививается пять — шесть тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 30 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 76 876, причём 352 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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