Абакан, 30 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались шесть мужчин в возрасте от 48 до 93 лет и пять женщин 37−93 лет. Таким образом, общее число подтверждённых случаев смерти от COVID-19 в регионе с начала года достигло 968.

По состоянию на 30 октября, в ковидных стационарах региона лечатся 1554 пациента. 24 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение проходит ещё более 6,1 тыс. человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 523 (-212) человека, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.