Редвуд-Сити, США, 30 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Nintendo закрыла свой офис в Редвуд-Сити (США), уволив более 100 сотрудников. Об этом сообщает издание kotaku.

Joseph Redfield Super Mario

Компания также объявила о закрытии офиса в Торонто (Канада). Согласно официальному заявлению Nintendo, большая часть сотрудников будет переведена в главные офисы Nintendo of America: в Редмонде и Ванкувере.

Напомним, что Nintendo — это крупная японская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна своими популярными франшизами: Super Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid и др.