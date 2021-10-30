Чита, 30 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 76 876, причём 352 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 65 481 пациент (+223 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1594 человека (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 193 (+28) находятся в тяжёлом состоянии, 64 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не поменялись).

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