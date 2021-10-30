Челябинск, 30 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Челябинской области 29 октября обнаружили ещё 503 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Среди них три школьника. Всего в регионе выявили уже 110 213 случаев заражения.

Выздоровели 89 984 пациента. А число больных COVID-19 достигло 14 697 человек.

От COVID-19 скончались ещё 29 граждан, а за весь период пандемии уже 4220.