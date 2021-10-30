Чита, 30 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшилась, на период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) введены новые карантинные ограничения. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Уже сегодня, 30 октября, в регионе прекратили принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00 по местному времени.

Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций (при этом в детских садах работают дежурные группы).

Не работают магазины непродовольственных товаров, чья площадь более 400 квадратных метров (за исключением магазинов стройматериалов). Закрыться придется и небольшим непродовольственным магазинам, не имеющим отдельного входа.

«Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа), даже в тех торговых центрах, где все остальное закрыто. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты.

Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесенном заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме», — пояснил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Для не вакцинированных жителей региона в возрасте старше 60 лет действует режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о комплексе ограничительных мероприятий в период нерабочих дней.

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