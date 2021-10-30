Абакан, 30 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Лидером по приросту остаётся Абакан, где выявлено 86 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Аскизского, Усть-Абаканского и других районов.

«94 человека обратились с признаками ОРВИ, 23 случая инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 62 случая — семейные контакты, еще 25 — служебные», — отметили в правительстве.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число носителей коронавируса за весь период пандемии в республике превысило 43,5 тыс. человек. Выздоровели к настоящему времени почти 35,5 тыс. пациентов.